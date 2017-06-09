также в разделеПроисшествия
Сутки в АТО: один военный погиб, 6 ранены, 7 пограничников травмированы 52
Неизвестные пытались сжечь «Запорожскую Сечь» 45
За день в АТО 18 обстрелов: один военный погиб, шесть – ранены 28
НВФ обстреляли Марьинку: ранена женщина 45
Драка в Николаевском облсовете: депутат «натравил» на коллегу боксера 100
В Ривном горит воинская часть 63
Сильный ливень затопил центр Черновцов и железнодорожный вокзал 69
Из-за обстрела остановлен Южнодонбасский водопровод 92
За прошлые сутки боевики 71 раз обстреляли силы АТО 19
Боевики снова обстреляли школу в Красногоровке 33
ВСУ отбили попытку прорыва под Желобком, НВФ понесли значительные потери 318
Обострение на луганском направлении: 1 военный погиб, 7 – ранены 109
Боевики снова обстреляли контрольный пост «Марьинка» 26
В зоне АТО за сутки – 85 обстрелов, ранены 8 военных 33
Экс-нардеп: В Донецке пропал украинский журналист 32
В Белой Церкви взорвалась заправка: есть жертвы 123
АТО: На луганском направлении обострение, ранены 4 военных 43
В Верхнеторецком в результате обстрела ранен местный житель 20

Вчера, 7 июня, в Харькове 28-летний парень пытался покончить жизнь самоубийством, выпрыгнув из окна собственной комнаты, расположенной на 8-м этаже дома, но выжил, сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

По данным главка, в 23:37 бригадой скорой медицинской помощи в отделение реанимации Харьковской городской клинической больницы скорой и неотложной медицинской помощи в тяжелом состоянии был доставлен 28-летний житель города Харькова. В больнице парня прооперировали.

Предварительно следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 120 (доведение до самоубийства) Уголовного кодекса Украины. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

12
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года