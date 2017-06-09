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Вице-премьер-министр Владимир Кистион пояснил, зачем ездил на форум в Монако и как сфотографировался с экс-министром экологии времен Януковича Виктором Злочевским. Об этом он заявил, отвечая в парламенте на вопросы народных депутатов, сообщает LIGA.net.

«С господином Злочевским фото было сделано, скорее всего, после панели. Вы, наверное, обратили внимание, там был и принц Монако, и экс-президент Александр Квасьневский... Поэтому я благодарю за внимание», - сказал он.

Кистион заявил, что организатором форума по энергобезопасности был заявлен Институт Адама Смитта, а о том, что в нем принимает участие представитель экс-власти, он «узнал уже на самом форуме».

Также вице-премьер сообщил, что в форуме принимали участие два экс-президента европейских стран, два экс-премьера и действующие депутаты Европарламента.

«Я считаю, что голос Украины в плане энергетической безопасности и участие Украины в этом сегменте является обязательным. Учитывая, что те процессы, которые происходят в последнее время, очень важны для Украины, в том числе строительство второго Северного потока. Этот вопрос серьезно обсуждался в рамках форума», - пояснил он.
ForUm

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