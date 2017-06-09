Высший хозяйственный суд Украины отказал в удовлетворении кассационной жалобы о признании прекращенным договора ипотеки между ПАО Всеукраинский акционерный банк VAB (ВиЭйБи Банк, Киев) и Национальным банком Украины (НБУ) от 10 июня 2014 года.

Соответствующее решение суд вынес по итогам заседания 7 июня 2017 года.

Согласно Единому государственному реестру судебных решений, соответствующая кассационная жалоба была подана на постановление Киевского апелляционного хозяйственного суда от 14 марта 2017 года на решение Хозяйственного суда города Киева от 24 января 2017 года о признании прекращенным договора ипотеки между ВиЭйБи Банком и НБУ и устранении препятствий в пользовании имуществом, сообщает NV.UA.

Жалоба была подана уполномоченным лицом Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) на ликвидацию ВиЭйБи Банк к НБУ. Третьей стороной в жалобе, не предъявляющей самостоятельных требований на предмет спора на стороне истца, выступают ФГВФЛ и банк Финансовая инициатива.

Суд признал, что основное обязательство банка по кредитному договору не выполнено и не прекращено. Как следствие, отсутствуют правовые основания для прекращения ипотеки, и, в случае продажи предмета ипотеки, деньги должны направляться на удовлетворения требований ипотекодержателя.

Как известно, НБУ 20 марта 2015 года решил отозвать банковскую лицензию и ликвидировать ВиЭйБи Банк, владельцем которого был Бахматюк, а в июне 2015 года признал неплатежеспособным также принадлежащий ему банк Финансовая инициатива. Затем Нацбанк подал на Бахматюка в суд пять исков о взыскании задолженности по персональному договору поручительства по обязательствам этих кредитных учреждений, суммарно задолжавших НБУ по рефинансированию 10,9 млрд грн.

Напомним, ранее Шевченковский районный суд удовлетворил иск Национального банка Украины (НБУ) с требованием возобновить расследование о возможном хищении предоставленных ВиЭйБи Банка (VAB Банка) (Киев) кредитов рефинансирования.

Противостояние между экс-главой Национального банка Украины Валерией Гонтаревой и собственником самого крупного агрохолдинга Украины Ukrlandfarming Олегом Бахматюком началось в прошлом году.