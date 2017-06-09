Сегодня перед Украиной стоит главная задача - достижение полной энергонезависимости, иначе расходы на субсидии могут достичь 75 миллиардов гривен.

Об этом заявил во время выступления в Верховной Раде вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко, сообщает его пресс-служба.

«Украина тратит более 120 млрд гривен в бюджет обороны и безопасности, 245 млрд гривен - в Пенсионный фонд, в государственный бюджет заложено более 47 млрд гривен - на субсидии. Это практически треть оборонного бюджета или 8 часть Пенсионного фонда. Если мы будем бездействовать в этом направлении, у нас есть угроза увеличения бюджета на субсидии в 75 млрд гривен», - отметил он.

«Сегодня стоит очень важный вопрос по инвестированию в энергоэффективность. Если субсидии - это средства, которые безвозвратно тратятся государством на поддержку незащищенных слоев населения, то средства, которые направляются на энергоэффективность - это возможность в будущем не только уменьшить энергопотребление, но и возможность инвестировать в экономику страны, малый и средний бизнес», - отметил Зубко.

По мнению вице-премьера, инвестиции в энергоэффективность помогут модернизировать и реанимировать жилищный сектор, что повлияет на развитие строительной отрасли, инженерного направления, а также специалистов, работающих на этом рынке.

«Я призываю каждого народного депутата, который сегодня хочет помочь своим избирателям, украинским семьям урегулировать взаимоотношения на рынке, сделать справедливый учет и взаимоотношения между потребителем и поставщиком услуг, предоставить технические и финансовые инструменты, разработать оптимальную европейскую модель, которая позволит уменьшить платежки за потребление энергоресурсов - проголосовать за чрезвычайно важные энергетические законы. Эти законы являются приоритетными для страны», - подчеркнул вице-премьер.

Напомним, 8 июня Верховная Рада приняла Закон «О Фонде энергоэффективности».