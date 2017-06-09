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Министерство иностранных дел Украины обеспокоено попытками использования болгарского национального меньшинства для дестабилизации ситуации на юге Одесской области, сообщили ForUm’у в пресс-службе МИД.

«Последние инциденты, которые имели место с отдельными представителями болгарской общины, никоим образом не связаны с их этнической принадлежностью, а были спровоцированы заявлениями, в условиях продолжающейся российской агрессии воспринимаются чрезвычайно чувствительно», – говорится в сообщении.

В МИД осудили любые насильственные действия для выяснения межличностных отношений. «Правоохранительные органы Украины уже проводят необходимые следственные действия. По результатам расследования виновные понесут предусмотренную законодательством ответственность», – подчеркнули в ведомстве.

«Хотели бы отметить, что Украинское государство с момента обретения независимости гарантирует и должным образом обеспечивает реализацию национально-культурных прав и потребностей болгарского национального меньшинства. Мы будем продолжать прилагать все усилия, чтобы предотвратить попытки отдельных сил и государств нарушить межнациональные мир и согласие в Украине и ухудшить дружеские отношения с соседними государствами», – сказано в заявлении.

Напомним, ранее СБУ предотвратила проведение в Одессе финансируемой Кремлем фейковой акции против якобы притеснений болгар в Украине.
ForUm

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