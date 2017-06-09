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Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что ни один министр не нарушает законодательство Украины, запрещающее наличие двойного гражданства.

Об этом он сказал во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, сообщает Укринформ.

«По имеющейся у меня информации относительно гражданства, никаких нарушений действующего законодательства ни одним членом правительства нет. Если у вас есть информация, что кто-то имеет двойное гражданство и нарушает закон, то, пожалуйста, предоставьте мне эту информацию», - сказал Гройсман, отвечая на вопрос народного депутата Дмитрия Добродомова.
ForUm

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