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Еврокомиссар по вопросам цифровой экономики и общества Гюнтер Эттингер не уверен, что переговоры по выходу Британии из ЕС (Brexit) начнутся вовремя из-за результатов парламентских выборов в стране.

Эттингер сказал, что непонятно, могут ли переговоры быть запущены в понедельник, 19 июня, как планировалось, сообщает Укринформ со ссылкой на Reuters.

По его словам, переговоры с ЕС были бы более неопределенными без сильного партнера со стороны Британии.

Бывший финский премьер Александр Стубб сказал о возможном тайм-ауте в переговорах с Великобританией относительно Brexit.

Другой представитель ЕС в Брюсселе заявил, что в настоящее время рановато говорить о том, как блок будет реагировать на изменение требований Великобритании относительно ее выхода из Евросоюза.

Напомним, Консервативная партия Великобритании лишилась парламентского большинства в результате состоявшихся 8 июня досрочных парламентских выборов. 
ForUm

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