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Украинская певица Ирина Билык призналась, что ездит в Москву, но не с концертами. Об это она рассказала ТСН.

«Да, иногда я езжу в Москву к Аслану — моему мужу и отцу моего младшего сына. Но концертов там у меня не было. А ведь утверждают, что я выступала в Кремле на юбилее Людмилы Гурченко. И еще в Крыму, куда я приехала на свадьбу подруги, я якобы сидела в жюри на «Новой волне», - отметила она.

«Неужели сейчас, когда у каждого есть телефон с видеокамерой, после выступлений на таких крупных мероприятиях не осталось бы ни единой фотографии и ни единого видео, где я пою на сцене? Я очень люблю Украину, всех своих украинских слушателей, хочу дарить им свои песни, свою любовь и не быть замешанной во всей этой лжи и придуманных сплетнях…», - добавила Билык.

Напомним, в четверг, 8 июня, во время выступления Ирины Билык на открытии ресторана в Одессе активисты устроили потасовку. 
ForUm

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