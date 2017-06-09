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Правительство приняло решение о согласовании привлечения НАК «Нафтогаз Украины» внутренних краткосрочных кредитов в АБ «Укргазбанк» на общую сумму 3,5 млрд грн.

Соответствующее распоряжение Кабмина №377-р от 7 июня обнародовано на правительственном портале.

В пояснительной записке к документу отмечается, что природный газ и имущественные права на получение денежной выручки, принадлежащие НАК «Нафтогаз Украины», предполагается оформить для обеспечения обязательств по кредитному договору.

«Реализация распоряжения позволит обеспечить покрытие временных кассовых разрывов компании, стабильное функционирование газотранспортной системы Украины и удовлетворение потребностей украинских потребителей энергоресурсами в течение отопительного сезона 2017/18 года», – сказано в сообщении.
ForUm

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