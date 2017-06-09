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Импорт сырой нефти и газового конденсата в Украину в январе-мае 2017 г. в денежном выражении вырос в 2,9 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Государственной фискальной службы.

За пять месяцев 2017 г. Украина сырую нефть и газовый конденсат на $123,2 млн, сообщает LIGA.net.

Основными поставщиками нефти стали: Азербайджан (83,4%) и Казахстан (12,6%). На долю России пришлось 2,4% поставок.

Напомним, в июле 2016 года о поставках нефти на украинские НПЗ договорились президенты Украины и Азербайджана.

10 марта 2017 года Украина приняла первую партию азербайджанской нефти на Кременчугском нефтеперерабатывающем заводе. 
ForUm

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