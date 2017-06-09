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В Первомайске Харьковской области во время сельхозпрактики трое лицеистов отравились неизвестным веществом, предположительно нитратами. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Полиция установила, что 15, 16 и 17-летние ученики Первомайского лицея проходили практику на сельхозпредприятии. «Бригадиром была дана задача по выполнению хозяйственных работ в складском помещении - складывании пустых мешков из-под минеральных удобрений селитры. Впоследствии ребята пожаловались на плохое самочувствие, головную боль и тошноту. После чего они были доставлены в Первомайскую ЦРБ», - говорится в сообщении.

Согласно справки из больницы подростки отравились нитратами и они были доставлены для дальнейшего лечения в Харьковскую ОГКП №1, где будет установлен точный диагноз.

Решается вопрос о внесении факта происшествия в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.271 («Нарушение требований законодательства об охране труда) Уголовного кодекса Украины»).

 

 
ForUm

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