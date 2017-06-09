С 11 июня граждане Украины получат право безвизового въезда в страны Европейского союза.

Среди тех, кто сможет воспользоваться «безвизом», - десятки тысяч жителей Крыма, получившие после аннексии полуострова Россией паспорта с двуглавым орлом на обложке, но сохранившие при этом свои синие книжечки с трезубцем.

Для многих крымчан украинский паспорт и раньше олицетворял единственную возможность поехать за рубеж - ряд стран не признает выданные Россией жителям полуострова документы.

В Киеве продолжается дискуссия о том, стоит ли позволять жителям Крыма, который по украинскому законодательству является «оккупированной территорией», в полной мере пользоваться безвизовым режимом.

Два паспорта

«Не думаю, что кто-то может точно сказать, сколько в Крыму проживает людей, обладающих и украинским, и российским паспортами», - говорит ВВС депутат украинского парламента, член комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Дмитрий Тымчук.

В марте 2014 года, после аннексии Крыма, российский парламент принял закон, согласно которому граждане Украины, проживающие на полуострове, признавались гражданами России.

Те, кто не желал переходить в российское гражданство, должны были сообщить об этом в компетентные органы. Тех, кто этого не сделал, Россия автоматически считает «своими», даже если они физически не получили на руки паспорта граждан РФ, или если у них на руках остаются действующие украинские документы.

Киев весной 2014 года принял свой закон, по которому «принудительное автоматическое обретение» крымчанами гражданства России «не признается Украиной и не является основанием для утраты гражданства Украины».

По оценкам экспертов, подавляющее большинство жителей Крыма получили российские паспорта: кто-то из патриотических побуждений, кто-то из-за того, что наличие этих документов сильно облегчает жизнь на полуострове.

Но точно так же сотни тысяч крымчан продолжают оставаться гражданами Украины, причем синий паспорт хранят как проукраински настроенные жители Крыма, так и сторонники присоединения полуострова к России.

«Промежуточное состояние»

«Я бы не сказала, что я чувствую себя гражданкой Украины, но в то же время и гражданкой России как-то не особо… Мне кажется, многие люди [проживающие в Крыму] оказались в каком-то промежуточном состоянии, когда мы вроде как уже не украинцы, но и россиянами себя многие не чувствуют», - говорит ВВС 24-летняя жительница Севастополя Оксана.

В марте 2014-го она, как и все ее знакомые и родные, голосовала на непризнанном мировым сообществом референдуме за присоединение Крыма к России.

Однако, в отличие от некоторых крымчан, демонстративно уничтожать свой паспорт гражданка Украины не стала: «Было бы нелогично отказываться от украинского гражданства, потому что никогда не знаешь, когда оно может понадобиться».

Уже вскоре после «референдума» оказалось, что одна из сфер, где может понадобиться украинский паспорт, - это поездки крымчан за рубеж - в частности, в западные страны.

«Визовый геноцид»

В 2014 году все консульства западных стран, функционировавшие на полуострове, были закрыты: международное сообщество не признало присоединения Крыма к России.

Соответственно, западные страны не признали и обращения крымчан в российское гражданство, и выдачу им российских паспортов.

Как следствие, получение визы для путешествия на запад по российскому паспорту, выданному в Крыму, оказалось крайне проблематичным.

Посольства западных государств как в Украине, так и в России сообщают на своих сайтах заявителям: жители Крыма, независимо от своего гражданства, должны обращаться за визами в киевские диппредставительства.

Сотрудница одной из московских турфирм рассказывает ВВС, что ей известны случаи, когда обладатели российских паспортов, выданных в Крыму, получали шенгенские визы, хоть и после прохождения дополнительных процедур.

«Вообще все консульства советуют получать визы по украинскому паспорту, если есть такая возможность, потому что к ним лояльнее [относятся]», - резюмирует она.

В МИД России неоднократно называли такую практику западных стран «визовым геноцидом» крымчан и говорили, что Москва ведет «тяжелые бои» с Брюсселем, чтобы изменить эту ситуацию. Однако результатов этих боев пока не видно.

Все в Херсон?

Тем временем в негласном соревновании российского и украинского паспортов для крымчан у последнего появляется одним аргументом больше.

В это воскресенье, 11 июня, начнет действовать долгожданный для украинцев режим безвизовых поездок в страны Европейского союза. Распространяться нововведение будет на всех граждан Украины, то есть и на жителей Крыма, сохраняющих украинские документы.

Одно уточнение: без виз в Европу смогут ездить только обладатели биометрических заграничных паспортов Украины, которые Киев начал выдавать в январе 2015 году, то есть уже после аннексии полуострова.

Стало ли это преградой для тех крымчан, которые желали оформить документы нового образца? Из данных Государственной миграционной службы Украины (ГМСУ) - органа, уполномоченного выдавать паспорта, видится, что нет.

В ведомстве сообщили ВВС, что, начиная с января 2015 года, граждане Украины, зарегистрированные в Крыму и Севастополе, оформили порядка 47 тысяч украинских загранпаспортов.

При этом в ГМСУ заметили, что не все из этих документов являются биометрическими, и что часть обладателей новых паспортов только прописаны в Крыму, фактически проживая на контролируемой Киевом части Украины.

«Мой старый паспорт заканчивался, а я по работе часто бываю в Киеве. В один из приездов и сделал новый паспорт, биометрический. Без любых проблем, проволочек. Очень круто», - говорит ВВС 45-летний житель Симферополя Иван.

Однако большинство крымчан, говорят в ГМСУ, оформляют загранпаспорта в Херсонской области - ближайшем к аннексированному полуострову регионе Украины.

«Здесь, в Херсоне, мы наблюдаем ситуацию, когда к подразделению ГМСУ каждый час подъезжают автобусы, из них выходят крымчане, становятся в очередь. Местные жители иногда просто выходят оттуда со словами «Непонятно, это вообще херсонское управление или крымское», - рассказывает ВВС координатор херсонского отделения гражданской инициативы «КрымSOS» Алексей Тильненко.

В ГМСУ подчеркивают: юридически процедура оформления паспортов одинакова для всех граждан Украины, никаких особых условий получения биометрических документов для крымчан не предусмотрено.

«Сидите дома»

Другое дело, что такая ситуация по нраву не всем. Немало украинцев считают получение Киевом безвизового режима «достижением Майдана».

Украина в их понимании «выстрадала» «безвиз», и «делиться» им с крымчанами - людьми, которые в критичный для государства момент массово поддержали присоединение полуострова к России, пусть и на нелегитимном с точки зрения международного права референдуме, - кажется многим жителям Украины неправильным.

Активисты даже разместили в Херсоне и вблизи города билборды, половину которых украшает надпись на русском языке, в которой среди прочего говорится: «Предатели и коллаборанты! Вы зачем приехали? За паспортом украинским? В Европу захотели? А что, туры по Золотому кольцу уже не интересуют?»

Возможно, именно к такой позиции апеллировал президент Украины Петр Порошенко на своей недавней пресс-конференции, заявляя, что украинцы Крыма смогут воспользоваться преимуществами безвизового режима только тогда, когда Крым будет возвращен Украине.

«Сейчас этими преимуществами смогут воспользоваться временно перемещенные лица после проведения соответствующей процедуры. Мы должны очень ответственно относиться к каждому биометрическому паспорту, который выдает украинская власть», - сказал тогда президент.

Несколькими днями позже Порошенко предложил выдавать крымчанам заграничные паспорта старого образца, не дающие права на безвизовый въезд в ЕС.

И хоть в Государственной миграционной службе отказались комментировать заявления Порошенко, слова президента обескуражили экспертное сообщество.

Одни наблюдатели назвали использование некоей специальной процедуры для получения биометрического паспорта отдельной категорией граждан Украины нарушением обязательств, взятых на себя Украиной перед ЕС.

Другие задались вопросом, что делать с тысячами биометрических паспортов, уже полученных крымчанами по действующим правилам.

Тем не менее, Дмитрий Тымчук из комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны видит логику в президентской позиции.

«С одной стороны, жители Крыма должны иметь все привилегии и бонусы, которые имеют граждане Украины. Но если они будут их иметь в абсолютно полном объеме, проживая в оккупированном Крыму, то возникает вопрос: а зачем им тогда вообще стремиться, чтобы Крым вернулся в состав Украины?» - говорит он ВВС.

Не создавать преград

Впрочем, есть и другая точка зрения. Уже упомянутые херсонские билборды содержат и надпись по-украински: «Братья, крымчане-украинцы! Хоть вы и под российской оккупацией, однако мы вам тут всегда рады. Европа открывает перед вами двери. Получайте биометрические паспорта и путешествуйте свободно по цивилизованному миру. Удачи!»

Еще один депутат украинского парламента, замглавы комитета по правам человека, а заодно консультант запрещенного в России Меджлиса крымскотатарского народа Георгий Логвинский убежден, что Киев должен воздержаться от создания любых преград на пути к получению крымчанами биометрических «безвизовых» паспортов.

«Мы должны воевать не за территории, а за людей. Мы должны давать им какие-то бонусы, чтобы они больше чувствовали себя украинцами на этой территории, чтобы им было интересно и выгодно оставаться украинцами», - говорит он ВВС.

А то, что преимуществами «выстраданного» Киевом «безвиза» воспользуются абсолютно пророссийски настроенные крымчане, по его словам, не проблема.

«Я очень лояльно отношусь [ко всем] людям, которые там [в Крыму] находятся. Даже когда человек кричит «Крым наш!» - это продукт сильнейшей пропаганды, продукт промытия мозгов», - объясняет Логвинский.

Оправданы ли надежды украинских политиков и общественных деятелей на то, что активное использование синих биометрических паспортов повысит лояльность крымчан к Украине и нынешней украинской власти?

С одной стороны, говорит симферополец Иван, его знакомый, как-то приехавший в Киев за визой в одну из западных стран, «воочию убедился, что за русский язык здесь на улицах не бьют, что уже немало».

С другой - мнение жительницы Севастополя Оксаны, планирующей в ближайшее время оформить биометрический паспорт с синей обложкой.

«Я преследую чисто прагматичные цели. Я хочу куда-то поехать - и мне проще для этого будет использовать украинский паспорт, не более того», - объясняет она свою мотивацию ВВС.

«Я туда не тороплюсь»

Так или иначе, в Государственной миграционной службе говорят, что после того как Брюссель официально озвучил дату старта безвизового режима для Украины, в Херсоне, в отличии от Киева, Харькова и Днепра особого ажиотажа вокруг получения биометрических паспортов не наблюдается.

Симферополец Иван, говорит, что его знакомые действительно не спешат оформлять документы нового образца, стремясь сначала убедиться, как будет работать безвизовый режим.

Немало в Крыму есть и таких людей, которые не собираются получать биометрический паспорт, хотя и имеют такую возможность.

Среди них - 46-летний госслужащий из Сак Никита, у которого есть действующий украинский загранпаспорт старого образца и свежеполученный паспорт с двуглавым орлом на обложке.

Подаваться на украинский биометрический паспорт он не планирует, даже после того, как стало известно о том, что вскоре с новыми документами можно будет беспрепятственно поехать в страны ЕС.

«Меня на эти коврижки не купишь. Скажем так, я туда не тороплюсь», - деловито говорит он ВВС.

«Я считаю, что со своим российским паспортом могу поездить и в другие места, где есть, что посмотреть», - резюмирует Никита.