Внучка Никиты Хрущева Юлия Хрущева погибла, попав под электричку, сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в экстренных службах Москвы.
«В четверг утром 77-летняя Юлия Хрущева погибла на платформе «Мичуринец», попав под электричку», - сказал собеседник агентства.
По его словам, пожилая женщина переходила железнодорожные пути в неустановленном для этого месте.
В пресс-службе Управления на транспорте МВД России по ЦФО ТАСС подтвердили информацию о факте смертельного травмирования пожилой женщины на железнодорожных путях.
Юлия Хрущева - дочь Леонида Хрущева, сына первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева. После того, как Леонид Хрущев пропал без вести, Никита Хрущев удочерил внучку.
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