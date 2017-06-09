На протяжении минувших суток незаконные вооруженные формирования 45 раз открывали огонь по позициям украинских защитников, в результате один военнослужащий ВСУ погиб, еще шестеро получили ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

Кроме того, в результате вражеского обстрела получили травмы семеро украинских пограничников.

На приморском направлении НВФ применяли 120-мм минометы возле Широкино и Водяного. Вечером били из152-мм артиллерийских систем в районе Сартаны. Из минометов калибра 82 мм с западных окраин временно оккупированного Донецка противник осуществлял обстрелы опорных пунктов ВСУ в районе Марьинки и Красногоровки. Эти же участки линии соприкосновения, а также вблизи Гнутово, Новотроицкого, Богдановки и Талаковки, неоднократно попадали под вражеский обстрел из стрелкового оружия и гранатометов.

Кроме того, еще днем ​​во время одного из вражеских обстрелов защитников Марьинки под огонь НВФ также попали жилые кварталы этого населенного пункта. В результате обстрела ранения получила 50-летняя женщина.

По данным штаба, около 18.30 часов вечера, используя мощные системы ствольной артиллерии, НВФ совершили мощный артиллерийский обстрел окрестностей Сартаны. Артиллерийские снаряды боевиков взорвались в жилом секторе, где располагается комендатура Государственной пограничной службы Украины. В результате обстрела повреждены здание, автомобили и другая техника подразделения. Семь пограничников получили травмы. Также повреждено здание и техника местной агрофирмы, газопровод и газораспределительная станция, где возник пожар. Среди местных жителей пострадавших нет.

На донецком направлении НВФ 19 раз применяли оружие против подразделений ВС Украины. «В течение дня противник бил по нашим опорным пунктам в пригороде Авдеевки из 120 и 82-мм минометов, гранатометов и стрелкового оружия различных калибров. Под вечер по нашим воинам бандиты также вели огонь из танков и вооружения БМП. Из минометов калибра 82 мм наемники осуществляли обстрелы в районе Зайцево, Верхнеторецкого и Каменки. Там же, а также неподалеку Майорска, Луганского, Песков и Невельского НВФ вели огонь из гранатометов и стрелкового оружия», - говорится в сообщении.

Кроме того, во время обстрела НВФ укреплений ВСУ в районе Каменки несколько вражеских мин попали в часть поселка, где живут гражданские. В результате обстрела пострадал местный юноша 2002 года рождения. С многочисленными ранениями он был доставлен в больницу Авдеевки, позже - в Покровское. Состояние его здоровья удовлетворительное.

На луганском направлении ситуация относительно стабилизировалась, однако вражеские обстрелы не прекратились. Всего зафиксировано 8 таких случаев. «Утром боевики дважды били из 120-мм минометов по нашим позициям неподалеку Трехизбенки. А после обеда и вечером с таких же артиллерийских систем противник обстреливал украинских воинов, которые держат оборону у Катериновки. Неподалеку Нижнетеплого, станции Донец и Попасной оккупанты в течение суток открывали огонь из гранатометов и стрелкового оружия различного калибра», - подытожили в штабе.