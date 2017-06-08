С начала суток члены незаконных вооруженных формирований 18 раз нарушали режим прекращения огня, неоднократно применяя минометы калибра 120 мм. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

«С начала суток в результате боевых действий один военнослужащий ВС Украины погиб, еще шестеро получили ранения», - говорится в сводке.

На приморском направлении боевики наиболее активно применяли оружие в районе Широкино и Марьинки.

На донецком направлении НВФ были наиболее активны. Рано утром противник ударил по опорным пунктам ВСУ в пригороде Авдеевки из 120 и 82-мм минометов, гранатометов и стрелкового оружия различных калибров. Также из минометов калибра 82 мм боевики били по военным, которые держат оборону возле Зайцево и Верхнеторецкого. Там же, а также неподалеку Майорская и Луганского, НВФ осуществляли обстрелы из гранатометов и стрелкового оружия.

На луганском направлении ситуация по сравнению с предыдущим днем относительно стабилизировалась, однако враждебные обстрелы не прекратились. Утром боевики дважды били из 120-мм минометов по позициям неподалеку Трехизбенки. А после обеда из таких же артиллерийских систем противник обстрелял украинских воинов, которые держат оборону у Катериновки, в районе Попасной открывали огонь из станкового противотанкового гранатомета.