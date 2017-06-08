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Прокуратура Николаевской области контролирует расследование инцидента, произошедшего между депутатами областного совета с привлечением посторонних лиц в помещении областной государственной администрации 8 июня 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«В помещении облгосадминистрации участники инцидента грубо нарушали общественный порядок, что сопровождалось особой дерзостью по мотивам явного неуважения к обществу и выразилось в нарушении нормальной работы Николаевской ОГА и причинении телесных повреждений сотрудникам», - говорится в сообщении.

Действия участников конфликта квалифицированы по ч.2 ст.296 УК Украины (хулиганство), санкция которой предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до четырех лет.

Досудебное расследование проводится Центральным отделом полиции Главного управления Национальной полиции в области.

Сейчас выясняются все обстоятельств происшествия, проводится ряд следственных мероприятий.

Напомним, в Николаевском облсовете произошла драка между депутатом, который вышел из состава фракции «Блок Петра Порошенко «Солидарность» Федором Барной и руководителем фракции «Оппозиционный блок» Владимиром Фроленко. Журналисты стали свидетелями драки, в ходе которой Фроленко зажал шею Барне, а неизвестный при этом избивал его. 

Полицейские задержали мужчину, который принимал участие в схватке между депутатами Николаевского облсовета. 
ForUm

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