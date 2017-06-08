Городскому голове Энергодара вручено сообщение о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 172, ч. 1 ст. 364 УК Украины (незаконное увольнение одного из руководителей коммунальных предприятий, соединенное со злоупотреблением служебным положением). Вручение состоялось в помещении сессионного зала горсовета, сообщает пресс-служба прокуратуры Запорожской области.

«Вручение сообщение о подозрении происходило непосредственно во время проведения сессии городского совета с целью исключения возможности срыва следственного действия со стороны городского головы и его соратников», - говорится в сообщении.

Досудебное расследование в настоящее время продолжается.