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В Госдуму внесли законопроект, запрещающий использовать технологии обхода блокировок сайтов для получения доступа к запрещенной информации, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что цель проекта — повысить эффективность ограничения доступа к информационным ресурсам, запрещенным на законных основаниях.

Законопроект предлагает запретить использовать для получения доступа «информационно-телекоммуникационные сети, информационные системы и программы для ЭВМ».

«Важно, что предлагаемый законопроект не вводит никаких новых запретов, ограничений или тем более цензуры. Коллеги заложили в него только ограничение доступа к уже запрещенной законом или решением суда информации», — подчеркнул глава комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин.
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