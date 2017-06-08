7 июня в Киеве впервые в этом году температура воздуха в тени достигла + 30 °С.

По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории, в прошлом году это произошло на две недели позже.

«Благодаря жаркому дню ночь на 8 июня оказалась самой теплой с 1881 года, поскольку температура не опустилась ниже 19,1 °С, что на 0,5 °С теплее предыдущего рекорда 2011 года», - говорится в сообщении.

На жару отреагировала вода в Днепре. По данным гидрологической станции обсерватории 7 июня температура воды в районе Гидропарка поднялась выше 20°С. Кстати, в прошлом году это произошло на десять дней позже.