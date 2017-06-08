Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил Министерству финансов Украины разработать проект закона по внедрению 36-месячной рассрочки на уплату налога на добавленную стоимость для промышленных предприятий при импорте оборудования, которое не имеет аналогов в Украине.

Об этом глава правительства сказал журналистам в Чернигове, сообщает пресс-служба Кабмина.

Он подчеркнул, что решение – взвешенное и уже доказало свою эффективность в различных отраслях промышленности, в частности в фармацевтике и деревообработке.

«Сегодня дал поручение Министерству финансов проработать проект закона о рассрочке в 36 месяцев НДС для оборудования, которое ввозится для производства. Ввозишь станок, чтобы делать ткань, должен не сразу заплатить 20% НДС, а имеешь рассрочку на 36 месяцев, - заявил премьер-министр. - Сделаем это для всего оборудования, которое не производится в Украине».

По мнению премьер-министра, такое решение, в случае его принятия на правительстве, а затем в парламенте, даст стимул для обновления производств, создания новых рабочих мест, повышения конкурентоспособности, уменьшения энергозатратности и сэкономит средства для инвестирования в основные фонды.

«Каждое предприятие нуждается сегодня в новом оборудовании, новых технологиях. И некоторое оборудование, к сожалению, пока не производится в Украине. Поэтому нам нужно сделать ускоренную модернизацию, создать программу, которая бы позволила ускорить обновление основных фондов», - заявил Гройсман.