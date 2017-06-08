Государственная миграционная служба фиксирует попытки мошенничества с электронной очередью, которая сейчас работает в подразделениях Киева и в 8 областях, сообщает пресс-служба ГМС.

В ведомстве отметили, что в мае текущего года граждане оформили почти 340 тыс. иностранных и 85 тыс. ID-паспортов. Для сравнения: в апреле оформлено 216 тыс. загранпаспортов, в мае 2016 года - 192 тыс.

В ГМС подчеркнули, что сезонное повышение спроса на загранпаспорта в преддверии летнего сезона совпало с введением безвизового режима для Украины, в результате этого у подразделений, в которых можно оформить биометрические документы образовались очереди.

«Ежедневно «отлавливаются» и блокируются десятки попыток автоматизированного получения мест в очереди для последующей перепродажи. В случае выявления таких случаев записи в очереди аннулируются», – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что всего в 2017 году с использованием электронной очереди оформлено более 100 тыс. документов.

«Миграционная служба напоминает, что электронная очередь предусматривает только индивидуальную запись, поэтому при любых обстоятельствах не следует покупать талоны или запись в электронной очереди, поскольку все записи, осуществленные третьими лицами, будут аннулированы до даты приема и оформить документ по этим записям не удастся. Также ГМС советует гражданам, которые не планируют в ближайшее время выезжать за границу, подождать несколько недель и оформить документы в значительно более комфортных условиях», – подчеркнули в ГМС.

Как ранее сообщал ForUm, по данным на 2 июня, Государственная миграционная служба оформила 1 185 425 биометрических паспортов для выезда за границу с начала года.