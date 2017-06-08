Харьковский апелляционный суд взял под стражу депутата облсовета, подозреваемого в стрельбе в поселке Ольшаны Дергачевского района. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Массовая драка с применением оружия возле здания поселкового совета произошла в мае текущего года. В результате спора между двумя группами местного населения четверо мужчин с пулевыми ранениями разной степени тяжести были доставлены в больницу. Один из них – местный житель 1967 г.р. от полученных травм скончался.

Трех активных участников столкновений (1965, 1974, 1979 г.р.) задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Один из них – депутат областного совета от партии «Видродження».

Досудебное расследование проводится по ч. 4 ст. 296 (хулиганство, совершенное с применением оружия или другого предмета, заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений) и п. 7 ч. 2 ст. 115 (убийство из хулиганских побуждений) УК Украины.

Прокуратура процессуально руководит в уголовном производстве.

Сейчас досудебное расследование продолжается.

Напомним, Дергачевский районный суд области избрал для подозреваемого депутата меру пресечения в виде домашнего ареста с 22.00 до 6:00. Прокуратура не согласилась с таким решением суда, поскольку считает, что подозреваемый может влиять на свидетелей и уничтожить доказательства, поэтому обратилась в апелляционную инстанцию ​​с требованием взять мужа под стражу.