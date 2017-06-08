Внедрение медицинской реформы, разработанной Министерством здравоохранения совместно с экспертной средой и народными депутатами, будет происходить осторожно и взвешенно.

Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман, находясь с рабочей поездкой в ​​Чернигове, сообщает пресс-служба правительства.

«Я доволен тем, что мы получили 227 голосов. Это означает, что реформа здравоохранения началась. Нам нужно тщательно в комитетах парламента поработать и подготовить законопроекты ко второму чтению. Надеюсь, в ближайшее время примем все решения, - сказал премьер-министр. - А дальше правительство перейдет к внедрению реформы».

Гройсман подчеркнул, что предложенные изменения - непростые, но они правильные и ожидаемые. «И хочу всех успокоить: мы будем внедрять реформу совместно - с областными, городскими, районными, сельскими советами, с объединенными территориальными общинами. Будем двигаться взвешенно, чтобы не навредить и не сделать ошибки», - подчеркнул он.

Напомним, 8 июня Верховная Рада поддержала в первом чтении правительственный законопроект о государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств, который дает старт медицинской реформе в Украине.