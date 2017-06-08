Дебютант футбольной Премьер-лиги Украины ривненский «Верес» определился, где будет проводить домашние матчи национального первенства.

Местом проведения домашних поединков «Вереса» будет либо «Арена Львов», либо стадион «Украина», сообщает Укринформ.

«Были разговоры об «Арене Львов», но все эти вопросы - к руководству», - сказал главный тренер «Вереса» Юрий Вирт.

Отметим, что реконструкция стадиона в Ривном будет продолжаться два года.