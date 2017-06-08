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В Европейском Союзе могут отменить тарифы роуминга для стран Восточного партнерства – Украины, Грузии, Азербайджана, Молдовы, Беларуси и Армении.

Об этом заявил руководитель отдела сервиса внешних действий Европы в Евросоюзе Борис Ярошевич, сообщает «Грузия Онлайн».

По его словам, отмена тарифа роуминга должна выйти за рамки Евросоюза.

«Если вы путешествуете по странам инициативы Восточного партнерства, или из этих стран в Европе, тогда налог роуминга очень дорогой. Налог роуминга отменен в Европе, и сейчас мы хотим сделать то же самое с шестью странами-партнерами», - отметил он.

Ярошевич подчеркнул, что тарифы установят операторы, а весь процесс планируется закончить к 2020 году.

 

 
ForUm

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