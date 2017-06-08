В Херсонской области к 8 хозяйствующим субъектам применили взыскания за нарушения требований Закона Украины «О языках». Об этом сообщает пресс-служба Госпродпотребслужбы.

В ведомстве отмечают, что в Главное управление Госпродпотребслужбы в Херсонской области поступило около 10 жалоб о нарушении работниками предприятий ресторанного хозяйства, сферы торговли, аптек требований данного закона.

«Хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность в сфере ресторанного хозяйства и торговли, нарушают требования действующего законодательства о языках, а именно: информация, указанная в меню, на выставочных ярлыках, в кассовых чеках, изложена на русском языке, персонал заведений ресторанного хозяйства при обслуживании клиентов общается на русском языке» - говорится в сообщении.

Жалобщик, один и тот же человек, считает, что эти заведения нарушают его права, предусмотренные ст.15 Закона Украины «О защите прав потребителей».

В ведомстве заявили, что факты, указанные в жалобе, подтвердились.

По результатам внеплановых проверок к 8 хозяйствующим субъектам применены административно-хозяйственные взыскания, предусмотренные ст.23 Закона Украины «О защите прав потребителей», 8 человек привлечены к административной ответственности в соответствии с ч.1 ст.155 Кодекса Украины «Об административных правонарушениях».