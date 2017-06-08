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Российской рок-группе «Крематорий» запретили въезд в Украину из-за концертов в оккупированном Крыму.

Об этом в Facebook сообщил журналист Алексей Певчев, ссылаясь на письмо лидера группы Армена Григоряна.

В письме Григорян отмечает, что основанием для отказа стала опубликованная на сайте «Миротворец» информация о выступлениях группы в оккупированном Крыму в 2015 и 2016 годах.

«Эти подстрекатели намеренно сталкивают людей лбами, разжигая еще большую ненависть и вражду. Но мы знаем, что простые граждане Украины верят в добро и свет, и не готовы плясать под дудку распоясавшихся националистов», - говорится в обращении.

Таким образом, группа не сможет выступить в Киеве на фестивале Atlas Weekend.

 
ForUm

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