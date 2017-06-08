Журнал Forbes опубликовал список 100 самых высокооплачиваемых спортсменов мира нынешнего года.

В списке оказался один украинец - экс-чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Владимир Кличко.

Как сообщает официальный сайт издания, Кличко разместился на 98-м месте с заработком в 21,5 млн долларов. Из них 17,5 млн долларов Кличко принесли спортивные гонорары и доходы от проведения боев. Еще 4 млн долларов - спонсорские контракты Владимира, сообщает УНИАН.

Интересно, что соперник Кличко по последнему бою чемпион мира британец Энтони Джошуа находится выше в рейтинге, занимая 89-е место. Его доход оценивают в 22 млн долларов (18,5 млн - спортивные призовые и 3,5 млн - реклама).

Второй год подряд рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов мира возглавляет нападающий испанского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду. За прошедший год португальский футболист заработал 93 млн долларов (58 млн долларов зарплата и призовые плюс 35 млн - доходы от рекламы).

Второе место в списке занимает баскетболист клуба «Кливленд Кавальерс» Леброн Джеймс (86,2 млн долларов).

Третьим стал аргентинский футболист испанской «Барселоны» Лионель Месси (80 млн долларов), четвертым - швейцарский теннисист Роджер Федерер (64 млн долларов), пятым - игрок клуба НБА «Голден Стэйт» Кевин Дюрант (60,6 млн долларов).

Единственной спортсменкой, вошедшей в первую сотню рейтинга, стала американская теннисистка Серена Уильямс (51-е место, 27 млн долларов