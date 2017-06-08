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Украина стремительно теряет собственную науку. За три последних года в стране на 30% сократилось числоработников научных организаций и на 48% снизилось число исследователей в них. Такие данные со ссылкой на Госстат привел на своей странице в Facebook экс-глава НБУ, бывший первый вице-премьер Сергей Арбузов. 

«За три последних года:

• на 30% сократилось число работников научных организаций;

• на 48% снизилось число исследователей в них;

• до 0,39% опустилась доля исследователей научных организаций в общем числе занятого населения;

• до 4 раз увеличился разрыв между уровнем расходов нанаучные исследования по отношению к ВВП в Украине и аналогичным средним показателем для стран ЕС-28 (соответственно 0,48% ВВП и 2,03% ВВП);

• лишь 0,16% ВВП выделено в 2016 году из бюджета на проведение НИР», - написал бывший глава Нацбанка.

По его мнению, с такими темпами сокращения ученых Украина скоро докатится до уровня беднейших африканских стран, в которых почти совсем нет собственной науки.

«Сейчас же можно смело заявить: постмайданные чиновники успешно побеждают ученых. Украине власть третий год готовит место сырьевого придатка. В такой стране ученые, да и просто думающие люди не нужны. Они и уезжают развивать экономику других стран», - констатировал Арбузов.

 

 
ForUm

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