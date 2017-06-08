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В Чернобыльской зоне отчуждения полицейские обнаружили жителей Великобритании и Германии, которые незаконно проникли на эту территорию с целью экстремального туризма.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области.

«Несколько дней назад гражданин Республики Литва, проживающий в Великобритании и житель Германии официально прибыли в нашу страну. На территорию Чернобыльской зоны отчуждения проникли незаконно. Провел иностранцев «провожатый», который их там оставил», - говорится в сообщении.

Работники полиции совместно с пограничниками обнаружили туристов-иностранцев во время патрулирования отселенного города Припять. Правонарушители проникли на территорию зоны отчуждения в районе села Губин, Иванковского района без разрешения соответствующих органов, чем нарушили требования радиационной безопасности.

В отношении сталкеров полицейские составили административный протокол по ст. 46-1 «Нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению» Кодекса Украины об административных правонарушениях. Нарушителям грозит наказание в виде штрафа от 20 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Материалы направлены в Славутицкий районный суд Киевской области для принятия решения.

 

 

 

 

 
ForUm

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