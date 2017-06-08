Сегодня на заседании фракции партии ВО «Батькивщина» было принято единогласное решение пригласить на заседание фракции Президента Украины Петра Порошенко и премьер-министра Владимира Гройсмана, сообщает пресс-служба политсилы.

Отмечается что «Батькивщина» хочет получить объяснения от руководителей относительно их действий, имеющих признаки государственной измены и наносящих ущерб национальным интересам Украины в их сотрудничестве с властью Российской Федерации.

«Как известно, лидер партии Юлия Тимошенко обвиняет действующую власть в том, что она «зарабатывает деньги на войне». В частности, Порошенко критикуют за невыполненное обещание продать Липецкую кондитерскую фабрику, которая базируется в Российской Федерации. Только в январе этого года корпорация Roshen объявила об остановке работы этой фабрики», – говорится в сообщении.

По словам представителя «Батькивщины» Сергея Власенко, Липецкая фабрика только за прошлый год уплатила в бюджет РФ миллиард рублей, а сам Порошенко в период войны получал дивиденды из России в размере десятков миллионов долларов.

«Порошенко также был владельцем Севастопольского морского завода. Предприятие недавно подверглось так называемой «национализации» в оккупированном Крыму и уже официально зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц России. Кроме того, как неоднократно сообщала Юлия Тимошенко, председатель НБУ Валерия Гонтрарева подняла удельный вес капитала российских банков в украинской банковской системе с 12% почти до 50%», – подчеркнули в «Батькивщине».

Представители фракции «Батькивщина» постоянно заявляют, что правительство и Президент должны понести личную ответственность за торговлю в крови с оккупированными территориями.