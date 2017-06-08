Возгорание автомобиля семьи народного депутата от «Народного фронта» Игоря Лапина в Луцке произошло из-за замыкания электросети, сообщает сектор коммуникации полиции Волынской области

«Сегодня около четырех часов во дворе дома по улице Черновола в областном центре произошло возгорание автомобиля Volkswagen Amarok, принадлежащего 29-летней лучанке. В результате пожара огнем повреждена передняя часть автомобиля, пострадавших нет», – говорится в сообщении.

В главке отметили, что по данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

«Во время осмотра места происшествия полицейские изъяли пожарный мусора из-под двигателя автомобиля. По предварительным выводам, возгорание автомобиля произошло в связи с замыканием электросети автомобиля. Однако, следствие не исключает версию умышленного повреждения имущества. Проводится соответствующее экспертное исследование», – сказано в сообщении.

Напомним, ранее Лапин заявил, что автомобиль подожгли «титушки».