Для НАК «Нафтогаз Украины» Российская Федерация является неприемлемой страной для проведения переговоров с ОАО «Газпром», сообщает Департамент по корпоративным коммуникациям НАК.

Отмечается, что такой позиции «Нафтогаз» неизменно придерживается с 2014 года, как в переписке, так и во время официальных встреч с представителями российской компании.

«Вместе с этим, «Нафтогаз» неоднократно подтверждал свою готовность провести переговоры в Брюсселе или в другом городе ЕС», – подчеркнули в компании.

Ранее «Газпром» пригласил представителей «Нафтогаза» в Москву для обсуждения вопроса транзита газа в Европу.