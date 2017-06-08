Правительство и народные депутаты планируют до конца июня принять медреформу. «КП» в Украине» узнала, чего ожидать от медицины по-новому.

Уже 8 июня парламентарии сделают попытку запустить первый этап медицинской реформы. В Верховной Раде рассмотрят пакет законопроектов, который кардинальным образом меняет систему финансирования здравоохранения (см. «Кстати»).

«Деньги следуют за пациентом»

Именно эта фраза станет новым лозунгом принимаемых медзаконопроектов.

- Мы меняем принцип финансирования медицинской услуги. Сейчас государство оплачивает койко-места и обогрев стен в медучреждениях. После реформы оплата будет производиться по принципу «деньги следуют за пациентом», - говорит представитель комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Сергей Березенко. По его словам, главное ноу-хау документа - пациент будет сам выбирать себе врача. И от такого выбора в выигрыше будут обе стороны. Пациент получит качественную медицинскую услугу, а врач надбавку к зарплате за каждого пациента.

- Уже с первого января 2018 года семейные врачи смогут получать от 10 до 23 тысяч гривен в зависимости от количества подписанных с пациентами контрактов. Больше пациентов - выше зарплата, - рассуждает Березенко. Парламентарий уверен, что конкуренция между врачами повысится, что в свою очередь благоприятно отобразится на качестве предоставляемых услуг. Ожидается, что на каждого пациента в год государство будет выделять около 210 гривен, а один семейный врач будет обслуживать 2 тысячи пациентов. - Если в городе наша реформа предусматривает эффективную конкуренцию пациента и право пациента выбрать себе врача, то в селе... это право отсутствует, - указал на недочет предлагаемой реформы президент Петр Порошенко. В правительстве пообещали «сельский» фактор учесть уже при подготовке документа ко второму чтению.

Нет денег - иди домой

Глава профильного комитета Верховной Рады Ольга Богомолец называет еще один плюс реформы.

- Реформа легализует сооплату медицинских услуг. В поликлиниках и больницах станет меньше коррупции. Деньги будут проходить через кассу, а не кому-то в карман, - говорит Богомолец. В то же время парламентарий указывает и на изъяны инициативы МОЗ. И таковых немало.

- Законопроекту не хватает конкретики. До сих пор нет ответа на вопрос, а за что будет платить государство? Сколько и за что придется доплачивать украинцам, каковы пропорции сооплаты: сколько платит государство, а сколько пациент из собственного кармана, - отмечает Богомолец.

Много замечаний у народных депутатов к идее МОЗ сделать профилактические осмотры и плановое лечение платным (по принципу софинансирования).

- Экстренная медицинская помощь будет бесплатной, а плановая - платной. В реалии это может выглядеть так: придет пенсионерка в предынфарктном состоянии, а семейный врач направит ее в больницу. А больнице скажут: заплати. Денег нет. Что она сделает? Развернется и пойдет домой… ожидать инфаркта и приезда скорой, - моделирует ситуацию Богомолец. - Есть риск, что такая модель приведет к уменьшению количества граждан страны.

Будь в курсе!

Пять новшеств от Минздрава

1. Пациент сможет сам выбирать врача и медицинское учреждение. И никакой привязки к месту жительства! С конкретным врачом пациент заключает контракт на предоставление медицинских услуг (по сути, оплачивается консультация у терапевта). Можно выбрать обслуживание как в государственной, так и частной клинике.

2. Вводится трехступенчатая оплата мед­услуг:

«гарантированный пакет», или так называемый «зеленый» пакет. Покрывается за счет государства. В него входит оплата неотложной, первичной, а также паллиативной помощи (помощь пациентам, у которых смертельные заболевания),

«синий» пакет - сооплата государства и пациента. По такой схеме планируется оплачивать консультации узкопрофильных врачей, лечение в стационаре, проведение операций, в том числе и родов. Но точный перечень «синих» услуг, а также тарифы и пропорции сооплаты в правительстве составят позже*,

«красный» пакет - медуслуги оплачивает пациент самостоятельно. Из своего кошелька придется заплатить за стоматологию и эстетическую медицину.

3. Создается Национальная служба здоровья Украины. Через этот орган будут проходить госсредства по «гарантированному пакету», и именно через него можно будет заключить договор с конкретным врачом.

4. Постепенно канут в Лету бумажные медкарточки. Планируется создать электронный реестр пациентов.

5. Реимбурсация лекарств. Перечень таких медпрепаратов будет устанавливать Кабмин. С 1 января 2020 года предусматривается реимбурсация лекарственных препаратов, предусмотренных «гарантированным пакетом».

*Тем украинцам, которым не под силу будет софинансировать свое лечение, в правительстве обещают что-то вроде субсидий. Но формула их начисления и механизм предоставления обещают разработать в следующем году.

**На полностью бесплатное медицинское лечение могут рассчитывать только инвалиды и участники АТО, ветераны войны, чернобыльцы.