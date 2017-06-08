За прошедшие сутки боевики 71 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, сообщает пресс-центр штаба ТАО.

Так, на приморском направлении зафиксировано больше всего случаев нарушения противником режима неиспользования оружия - 28. К вечеру боевики обстреляли наши позиции в районе Чермалыка из реактивных систем залпового огня. Там же, а также вблизи Широкино, противник вел огонь из 120-мм минометов. Из гранатометов и стрелкового оружия наемники открывали огонь по укреплениям сил АТО неподалеку Павлополя, Водяного и Марьинки. Значительно активизировались НВФ на этом направлении уже под вечер. В частности, трижды они били по нашим укреплениям в районе Красногоровки из минометов калибра 82 мм. Из таких же минометов, а также БМП обстреляли укрепления украинских воинов у Старогнатовки. А с наступлением темного времени суток наемники неизменно применяли гранатометы и стрелковое оружие различных калибров в районе Широкино, Водяного, Гнутово, Талаковкт, Березового, Павлополя и Марьинки.

На донецком направлении, по данным штаба, незаконные вооруженные формирования 21 раз открывали огонь по опорным пунктам ВС Украины. Неизменно самым горячим участком на этом направлении остаются южное и восточное предместье Авдеевки. Там боевики вчера, особенно вечером, осуществляли плотные обстрелы позиций сил АТО из минометов калибра 120 и 82 мм, зенитных установок и пехотного вооружения. Также из минометов различных калибров оккупанты били в районе Троицкого. Кроме того, противник применял 82-мм минометы вблизи Зайцево, Луганского и Невельского. Там же вели огонь из стрелкового оружия, гранатометов, время от времени - из вооружения БМП.

На луганском направлении вчера было напряженно, однако до заката ситуация относительно стабилизировалась. Всего за сутки здесь зафиксированы 22 факта применения противником оружия против подразделений сил АТО. В течение дня наиболее интенсивно НВФ вели огонь из тяжелого артиллерийского вооружения в районе Крымского и Новтошковского. Под минометные обстрелы также попали воины ВС Украины, которые держат оборону возле Новоалександровки, Трехизбенки, Попасной, Троицкого, Катериновки, Новозвановки и Орехово. Используя вооружение меньшей мощности, пророссийские бандформирования прибегали к провокациям в районе станции Донец, Станицы Луганской и Новозвановка.

В результате боевых действий за прошедшие сутки двое украинских защитников погибли, еще 11 получили ранения.

Напомним, вчера, 7 июня, незаконные вооруженные формирования совершали попытки захватить опорные пункты сил антитеррористической операции вблизи села Жолобок Луганской области, но получили отпор.