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Заместитель главы Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции Руслан Радецкий заявил, что НАПК проверило всех кандидатов на должность уполномоченного ВР по правам человека в определенные законодательством сроки.

Об этом он сказал журналистам в Киеве, сообщает Укринформ.

«Все три (кандидата от фракций на должность омбудсмена. - Ред.) были проверены и были вовремя поданы документы. Согласно закону, специальная проверка проводилась семь дней, документы по одному кандидату направлены 29 мая в госслужбу, еще по двум - 1 июня», - сказал Радецкий, комментируя заявление председателя ВР Андрея Парубия об отсрочке избрания омбудсмена, поскольку НАПК не завершило проверку кандидатов.

Напомним, 6 июня глава ВР Андрей Парубий заявил, что НАПК не успело провести спецпроверку кандидатов на должность Уполномоченного Верховной Рады по правам человека и просит больше времени для этого. В связи с этим избрание омбудсмена отложили. 
ForUm

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