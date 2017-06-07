8 июня в Киевском апелляционном административном суде будет рассматриваться апелляция и.о. начальника ГФС в Одесской области Глеба Милютина на постановление Окружного административного суда г.Киева об отмене конкурса на должность руководителя фискальной службы в Одесской области.

Общественная инициатива «За чистоту власти», активисты которой неоднократно выступали против восстановления в должности люстрированного Игоря Сингаевского (начальник ГФС в Одесской области времен Януковича – ред.), уже выразила готовность провести массовые митинги под стенами суда и фискальной службы в случае, если апелляционный суд не вынесет законное и аргументированное решение, сообщают Комментарии.

Общественники заявили, что суд первой инстанции при частичном удовлетворении иска Игоря Сингаевского не учел ряд обстоятельств и, тем самым, отошел от буквы закона. Решение суда первой инстанции затрагивает интересы и конституционные права на труд третьей стороны – Глеба Милютина, который даже не был привлечен к процессу в качестве третьей стороны.

Это уже не первый случай попытки заблокировать вступление в должность Глеба Милютина через суд. Так, по словам одного из лидеров организации «За чистоту власти» Ивана Бондаренко, в ходе следствия Первым следственным отделом Управления по расследованию уголовных производств установлено, что судьи Одесского окружного административного суда Завальнюк, Ефименко и Потоцкая вопреки Закону Украины «Об очищении власти» заведомо неправосудным постановлением по делу отменили результаты проверки относительно Сингаевского и приказ и.о. главы ГФС от 05.03.2016 №802-о об увольнении его в связи с люстрацией.

Указанное постановление суда первой инстанции было отменено Одесским апелляционным административным судом, что вселило веру в верховенство права в Украине.

«Чиновники и судьи начали понимать, что гражданское общество не простит незаконных и коррупционных решений. Значит, не зря мы выходили на митинг под фискальную службу. Я считаю, это победа майдана», - заявил Бондаренко после заседания.

Активисты верят, что в Киеве история может повторится и Киевский апелляционный административный суд не пойдет на поводу у представителей бывшей власти, пренебрегая идеалами Майдана.

Напомним, что по результатам конкурса на замещение вакантных должностей на госслужбе Глеб Милютин был признан победителем и назначен руководителем главного управления Государственной фискальной службы в Одесской области.