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Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий считает, что расследование дела о подписании экс-премьер-министром Юлией Тимошенко газового контракта с Россией не в компетенции Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Об этом он заявил 112 Украина.

«Нас, юристов, этому учили еще на первом курсе: никто не может привлекаться дважды за одно и то же преступление. Это раз. Во-вторых, компетенция ли это НАБУ, у меня есть определенные сомнения, поскольку есть ряд факторов, которые влияют на определение подследственности НАБУ. Это в частности время совершения преступления. Эти события датированы 2008-2009 годами, еще задолго до создания НАБУ и САП», - отметил Холодницкий.

Напомним, фракция «Блок Петра Порошенко» требует от Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) проверить условия заключения в 2009 году газового контракта на то время премьер-министром Украины Юлией Тимошенко.
ForUm

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