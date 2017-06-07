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Сообщение боевиков так называемой «ЛНР» о подготовке Вооруженных сил Украины к наступлению не соответствует действительности. Об этом заявил спикер АТО Антон Миронович.

«Ни в какое наступление мы не идем. Придерживаемся Минских соглашений. Огонь в ответ мы вчера открывали. Это не тайна. Использовали даже вооружение БМП, поскольку были вынуждены. У нас там и потери были на луганском направлении вследствие их обстрелов. Их информация не отвечает действительности», - подчеркнул он, сообщает «Обозреватель».

По его словам, со стороны террористов идет банальное нагнетание информационного поля.

«Они начали позавчера достаточно активно использовать артиллерию. В частности, на луганском направлении. По итогам суток там было зафиксировано самое большое количество обстрелов со стороны НВФ. Тяжело сказать, какую цель они преследуют, но все признаки того, что они пытаются в информационном поле дискредитировать ВСУ. Возможно, они хотят оказать влияние на ход встречи в Минске. Поэтому тяжело комментировать их лживые заявления», - подытожил Миронович.

Ранее российские пропагандисты начали распространять информацию о том, что 7 июня украинские войска начали наступление на луганском направлении.

Напомним, сегодня, 7 июня, на луганском направлении в результате боевых действий семеро украинских защитников ранены, один погиб.

Вчера, 6 июня, на луганском направлении противник чаще всего использовал оружие против украинских военных – 32 раза.
ForUm

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