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Группа депутатов от ЛДПР внесла на рассмотрение Госдумы законопроект о замене гимна России на «Боже, царя храни», сообщает Медуза.

«Несмотря на то, что современный гимн глубоко уважаем многими россиянами, именно имперский гимн являет собой гордость за славные победы и символизирует великую страну с великой историей», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Утверждение «Боже, царя храни» в качестве нового государственного гимна, считают авторы законопроекта, «позволит достичь исторической преемственности, чтить и помнить более чем тысячелетнюю историю России, включающую в себя и монархический, и советский периоды».
ForUm

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