также в разделеСтолица
Дело похитителей киевского бизнесмена передано в суд 13
На Киев надвигается гроза и шквалы 35
Бомбу в здании ВАСУ не нашли 15
ВАСУ уточнил: здание не горит – в нем ищут бомбу 161
Полковник ВСУ погорел на взятке 77
В Киеве открыли 11 пляжей 32
АМКУ: Киевсовет обязан отменить запрет на продажу алкоголя ночью 126
Обнародовано видео взрыва в Днепровском районе Киева 70
Пожар в Днепровском районе Киева тушат третий час, есть пострадавший 70
Вандалы разграбили герб Киева на Московском мосту 63
СМИ сообщают о взрыве в Киеве 121
В Киеве похоронили Любомира Гузара 55
В Киеве на автостоянке сгорели три автомобиля 58
В Киеве неизвестный подстрелил мужчину 86
Под Киевом вторые сутки горит незаконная свалка 38
Кличко ночью проверил, как ремонтируются киевские улицы 41
Синоптики утверждают, что нынешний май в Киеве был теплее нормы 26
Полиция назвала основную версию покушения на Осмаева и Окуеву 1853

Полиция установила и задержала мужчину, который устроил стрельбу на улице Харьковское шоссе 2 июня, ранив 34-летнего адвоката.

Как сообщает  пресс-служба столичного главка, при проведении оперативно-розыскных мероприятий в одном из заведений быстрого питания был задержан 33-летний уроженец Крыма.

Во время досмотра вещей и документов мужчины правоохранители обнаружили в полиэтиленовом пакете пистолет с глушителем, четыре патрона калибра 9 мм и документы. Вещественные доказательства направлены для проведения экспертизы.

Начато уголовные производства по ч. 2 ст. 15 ч. П.6 ст. ч. 2 ст. 115 (покушение на убийство) и ч. 2 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде ареста. За совершенное преступление ему грозит до пятнадцати лет заключения или пожизненное лишением свободы.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

23
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года