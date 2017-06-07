Полиция установила и задержала мужчину, который устроил стрельбу на улице Харьковское шоссе 2 июня, ранив 34-летнего адвоката.

Как сообщает пресс-служба столичного главка, при проведении оперативно-розыскных мероприятий в одном из заведений быстрого питания был задержан 33-летний уроженец Крыма.

Во время досмотра вещей и документов мужчины правоохранители обнаружили в полиэтиленовом пакете пистолет с глушителем, четыре патрона калибра 9 мм и документы. Вещественные доказательства направлены для проведения экспертизы.

Начато уголовные производства по ч. 2 ст. 15 ч. П.6 ст. ч. 2 ст. 115 (покушение на убийство) и ч. 2 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде ареста. За совершенное преступление ему грозит до пятнадцати лет заключения или пожизненное лишением свободы.