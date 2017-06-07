Разговаривать с Российской Федерацией на основе доверия невозможно, но надо поддерживать критический диалог.

Об этом заявил министр иностранных дел Павел Климкин на совместной пресс-конференции с главой Федерального департамента иностранных дел Швейцарии Дидье Буркхальтером в Киеве, сообщает LIGA.net.

«Разговаривать с Россией на основе доверия по определению невозможно. Но критический диалог с Россией важен, и такой диалог мы ведем при помощи всего трансатлантического сообщества, и я хочу сказать цивилизованного мира», - сказал он.

Напомним, 10 мая Климкин заявил, что Россия сознательно загнала в тупик весь минский процесс.