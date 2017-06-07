В среду, 7 июня 2017, прокуратура Киевской области совместно с сотрудниками Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины, на основании постановлений суда проводит одновременно ряд санкционированных обысков.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры, следственные действия продолжаются в рамках расследования уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК Украины. Во время проведения первоочередных следственных действий проводится ряд мероприятий с целью проверки возможной растраты бюджетных средств.

Обыски продолжаются по нескольким адресам, в том числе и в помещении Ирпенского городского совета.

По результатам проведенных следственных действий будет предоставлена ​​дополнительная информация.

Досудебное расследование уголовного производства продолжается.