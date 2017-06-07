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Кабинет Министров Украины готов выделить первый транш в 765 млн грн из 3,5 млрд грн, аккумулированных в Государственном фонде регионального развития, на реализацию инфраструктурных проектов в областях Украины. Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман, сообщает пресс-служба Кабмина.

«Сегодня мы примем решение о Государственном фонде регионального развития, который является инструментом политики государства в этой сфере, для реализации самых необходимых инфраструктурных проектов в регионах. Сейчас начинаем первый этап - 765 млн грн, но в ближайшее время будут новые решения. То есть мы все 3,5 млрд грн направим на инфраструктурные проекты, которые сегодня ожидают в регионах», - отметил глава правительства.

Он сообщил, что по предложению Министерства регионального развития, строительства и ЖКХ Украины, средства пойдут на более 100 объектов по всей стране. В частности, более 19 млн грн направят на строительство областного перинатального центра в Волынской области, 54 млн грн - на офтальмологическую больницу Днепропетровской областной клинической больницы, 23 млн грн - на Полтавский клинический кардиологический диспансер, почти 2 млн грн - на строительство школы в Ивано-Франковской области, 21 млн грн - на школу в Ривненской области, а также 5,5 млн грн - на общеобразовательную школу в Тернопольской области.

Особое внимание будет уделено развитию спортивной инфраструктуры - строительству стадионов и спортивных площадок, а также проведению дорожных работ и восстановлению транспортных объектов - в частности, аэропорта Херсон.

«Это только первое решение, первое предложение Минрегиона. Мы будем поддерживать развитие территорий и, как результат, это будет наша инвестиция в экономическое развитие и рабочие места», - заверил глава правительства.

Гройсман подчеркнул, что это стало возможным благодаря процессам децентрализации, начатым 2014 в году.
ForUm

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