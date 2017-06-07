Прокуратура Киева направила в суд обвинительный акт в отношении 5 участников организованной группы, которые организовали и осуществили похищение столичного бизнесмена, ранее работавшего на госслужбе, с целью получения выкупа за его освобождение. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Преступление произошло в ноябре прошлого года возле одного из домов по улице Леваневского в Соломенском районе столицы. Для его осуществления преступники накануне собрали сведения о семейных и близких связях потерпевшего, месте его нахождения, проживания и работы, транспортных средствах и маршрутах передвижения.

В день похищения, переодевшись в форму сотрудников Службы безопасности Украины, злоумышленники под видом «законного задержания» схватили потерпевшего, посадили в автомобиль и вывезли в лесополосу вблизи Виты-Почтовой Киевской области, где применяя насилие и пытки, требовали за его освобождение выкуп в сумме 500 тыс. долларов.

Двое похитителей были задержаны правоохранителями на месте совершения преступления, других, после неудачной попытки убежать, задержали недалеко от места их проживания.

В ходе досудебного расследования установлена также причастность подозреваемых к совершению других тяжких преступлений, связанных с применением насилия и запугивания граждан с целью получения денежных средств.

Действия злоумышленников квалифицированы по ч.3 ст. 146 УК Украины (незаконное похищение человека), ч. 4 ст. 189 (вымогательство), ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение), ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 353 (незаконное присвоение властных полномочий) УК Украины. За содеянное им грозит наказание в виде лишения свободы до 12 лет с конфискацией имущества.