Премьер-министр Владимир Гройсман не намерен отправлять в отставку министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика. Об этом он сказал в ходе заседания правительства, комментируя соответствующую информацию в СМИ, передает 112 Украина.

«Тут и вас уже, я читаю, в отставку отправляют?» - обратился премьер к Насалику.

«Вчера узнал в прессе, что я отправляю вас в отставку. Хочу сказать фантазерам: перестаньте что-то употреблять, чтобы не было разных мыслей… Если у меня будут какие-то претензии к кому-то из министров, я об этом публично скажу. Я не собираюсь ни с кем заниматься кулуарщиной. Все доброчестные люди могут спокойно не переживать об этом, а все, кто фантазирует – фантазеры, что я могу сказать», - прокомментировал Гройсман.

Отметим, накануне ряд СМИ сообщили о грядущей отставке Насалика якобы по инициативе премьера. Одним из претендентов на его пост называли нардепа от БПП Александра Домбровского.