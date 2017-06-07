также в разделеОбщество
В Темзе нашли тело еще одного погибшего в результате теракта в Лондоне
Коцаба не видит России на Донбассе и просит оправдания 14
Подозреваемого в покушении на Осмаева и Окуеву арестовали 26
Гройсман поручил Авакову разобраться с земельными махинациями 22
Чиновника ФГВФЛ задержали на взятке в $5 миллионов 36
Прокуратура проводит обыски в Ирпенском горсовете 20
Гройсман об отставке Насалика: Перестаньте что-то употреблять 73
Судьбу Балчуна решат после его отчета перед Кабмином 21
«Генерал Ватутин» будет обслуживать речные круизы в РФ 279
Порошенко одобрил увеличение алиментов на детей 78
Электроснабжение ДФС возобновлено 20
Насиров говорит, что ему нужна радиоактивная терапия 36
«Министра» «ДНР» заочно осудили к 12 годам 34
Только в 1 из 18 министерств есть детская комната 22
Половине Украины обещают грозы, шквалы и ливни 86
Савченко пришла в Раду в красном платье 197
МИД возмутилось поездкой российских чиновников в Крым 39
Украинский теплоход прошел в РФ пограничный контроль 121

Гражданина Украины, которого злоумышленники, введя в заблуждение, завербовали к международному наркотрафику, оправдали в Бразилии и вернули на Родину. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.

В январе текущего года прокуратура совместно с сотрудниками правоохранительных органов задержала 4 человек, которые на протяжении 2015-2016 годов вербовали и перемещали граждан Украины в Бразилию и Таиланд с целью их дальнейшего вовлечения в преступную деятельность, связанную с наркоторговлей. Доверчивым гражданам злоумышленники обещали легальную и высокооплачиваемую работу в сфере туризма, а также предлагали заниматься перевозкой драгоценных камней.

Установлено, что 25-летнего парня, который был уверен, что перевозит драгоценные камни,  1 июля 2016 года задержали в Бразилии с более 4,5 кг кокаина. В дальнейшем, мужчина был доставлен в места предварительного заключения.

«Прокуратура Киевской области собрала неопровержимые доказательства в уголовном производстве, материалы которого были переданы в Бразилию, и как следствие молодого человека оправдали и вернули в Украину. Также общественная организация и органы исполнительной власти поспособствовали возвращению украинца домой», - отмечается в сообщении.

Работа по возврату в Украину еще троих пострадавших продолжается.

В настоящее время осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению 4 злоумышленников в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 149 (торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека) УК Украины.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

11
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года