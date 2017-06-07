Гражданина Украины, которого злоумышленники, введя в заблуждение, завербовали к международному наркотрафику, оправдали в Бразилии и вернули на Родину. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.

В январе текущего года прокуратура совместно с сотрудниками правоохранительных органов задержала 4 человек, которые на протяжении 2015-2016 годов вербовали и перемещали граждан Украины в Бразилию и Таиланд с целью их дальнейшего вовлечения в преступную деятельность, связанную с наркоторговлей. Доверчивым гражданам злоумышленники обещали легальную и высокооплачиваемую работу в сфере туризма, а также предлагали заниматься перевозкой драгоценных камней.

Установлено, что 25-летнего парня, который был уверен, что перевозит драгоценные камни, 1 июля 2016 года задержали в Бразилии с более 4,5 кг кокаина. В дальнейшем, мужчина был доставлен в места предварительного заключения.

«Прокуратура Киевской области собрала неопровержимые доказательства в уголовном производстве, материалы которого были переданы в Бразилию, и как следствие молодого человека оправдали и вернули в Украину. Также общественная организация и органы исполнительной власти поспособствовали возвращению украинца домой», - отмечается в сообщении.

Работа по возврату в Украину еще троих пострадавших продолжается.

В настоящее время осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению 4 злоумышленников в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 149 (торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека) УК Украины.