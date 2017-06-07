7 июня исполнилось три года от инаугурации Президента Порошенко, победившего в первом туре выборов 25 мая 2014 года.

Его предвыборная программа «Жить по-новому» впоследствии стала объектом насмешек и шуток на фоне ухудшения экономической ситуации в стране.

Какие обещания по этой программе Петр Порошенко выполнил, а какие – пока нет?

Выполненные обещания

Предвыборная программа Порошенко не содержала слишком много конкретных обещаний. Также часть из них не были сложными для выполнения.

Первая – сохранить парламентско-президентскую форму правления, которую восстановили сразу после Евромайдана, и не увеличивать своих полномочий.

Следующий пункт – провести досрочные парламентские выборы. Выполнена частично. Выборы провели, но не по пропорциональной системе с открытыми списками, как обещал Петр Порошенко.

Среди первоочередных выполненных обещаний – децентрализация власти, чтобы «общины на местах получили больше прав и денег». Этот процесс уже запустили, он работает. Хотя эксперты спорят о его эффективности.

Во время выборов Порошенко пообещал избрания мэров в два тура, чтобы на эти должности попадали «не случайные люди, а те, которые имеют поддержку большинства общества».

Так и произошло в октябре 2015 году на выборах в областных центрах и городах с 100 тысячами избирателей.

Безвизовый режим с ЕС Порошенко пообещал уже в первый год президентства. Реально же он начнет работать через несколько дней после третьей годовщины инаугурации.

Предвыборное обещание последних украинских президентов – создание общественного телевидения – также можно отнести, хотя и не полностью.

Организационные процедуры почти завершены. На открытом конкурсе недавно выбрали руководителя общественного вещания Зураба Аласанию.

Однако об эффективности и независимости вещания говорить пока рано.

Одним из четких обещаний было быстрое начало работы зоны свободной торговли с ЕС. Она заработала с 1 января 2016 года, а все соглашение об ассоциации начнет действовать до конца лета 2017 года.

По объективным причинам – из-за референдума в Нидерландах в апреле 2016 года - ратификация соглашения в ЕС была заблокирована на более чем год.

Среди четко очерченных обещаний было сохранение на «достаточно длительное время» системы упрощенного налогообложения малого и среднего бизнеса.

Она также «пока выполнена», хотя вначале 2017 систему несколько изменили и увеличили сборы с предпринимателей.

Еще одно выполненное обещание – «существенное, в разы и порядки, увеличение затрат на восстановление, модернизацию и усиление Вооруженных сил».

С началом АТО и конфликта на Донбассе правительство и парламент действительно существенно увеличили расходы на оборону.

Если в бюджете 2014 года на оборону предполагалось 15,1 миллиарда гривен, то уже на 2017 год это – 64,4 миллиарда гривен.

В газовой сфере Порошенко обещал диверсификации поставок и обеспечение энергетической независимости.

Уже почти два года Украина не покупает газ непосредственно в России, а через схему реверса с ЕС. О полной энергетической независимости еще говорить рано.

Успеть за два года

Еще перед выборами Порошенко пообещал частично уступить полномочиями президента в регионах. В частности, передать основные рычаги влияния от губернаторов исполнительным комитетам областных советов.

Эта реформа могла состояться только через изменения в Конституцию, проект которых должны были принять еще в 2015 году.

Однако в последний момент в проект включили пункт об особом порядке самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской области. Это вызвало резкое возмущение и политиков, и общества.

Проект одобрили в первом чтении 31 августа 2015 года. Но тогда в столкновениях у Рады от взрыва гранаты погибли нацгвардейцы. Документ отложили и пока перспектива его принятия непонятна.

Кроме безвиза и Соглашения об ассоциации, Порошенко обещал еще до конца своего срока начать официальные переговоры с ЕС по полноценному вступлению в союз. Для этого он хотел «добиться необходимых политических решений со стороны ЕС».

Для выполнения этого обещания еще два года, но перспектива ее под вопросом.

Показательно, что во время сложных переговоров по ратификации Соглашения об ассоциации Украина-ЕС Евросоюз согласовал специальное приложение к нему.

В нем подчеркнули, что соглашение не предоставляет Украине статус кандидата для присоединения к Союзу, а также не является обязательством для предоставления такого статуса для Украины в будущем.

В предвыборной программе Порошенко обещал «реформировать правоохранительную систему: суды, милицию, СБУ и прокуратуру».

Президентскую конституционную реформу правосудия парламент одобрил еще в 2016 году.

Реформа предусматривает перезагрузку судебной системы, переаттестацию и набор новых судей, однако процесс еще только начинается.

Активисты указывают, что важным тестом реформы является конкурс судей в обновленный Верховный суд.

За последние три года в Украине провели частичную реформу системы милиции и создали национальную полицию. Однако и в этой сфере до завершения реформы еще далеко.

Похожая ситуация с генеральной прокуратурой. Формально реформа продолжается, и прокуратура проводит открытые конкурсы на замещение должностей в местных прокуратурах.

Также приняты законы по реформе прокуратуры и передаче следственных функций государственному бюро расследований. Однако и эти изменения пока пробуксовывают, а главу ГБР до сих пор не выбрали.

До реформы СБУ пока еще не дошли. Работают над ее концепцией.

Невыполненным обещанием осталось и «снять коррупционный налог на экономику». Однако в стране уже более года функционирует антикоррупционное бюро.

Невыполненными остались слова о «антикоррупционной люстрации судебных, правоохранительных, налоговых и таможенных органов». Хотя правоохранители ежедневно отчитываются о новых коррупционных задержаниях.

Частично выполнено также обещание «сократить количество налогов, ставки - уменьшить, а все оффшоры – перекрыть».

Такая же ситуация и с положением программы о формировании профессионального корпуса государственных служащих, их соцзащите и ответственносте.

Парламент принял новый закон о государственной службе. Однако на практике обещанного повышения зарплаты не произошло. Поэтому массового прихода профессионалов на службу не произошло.

О конфликте на Донбассе в программе Порошенко не было конкретных обещаний.

«Использую в полной мере весь свой дипломатический талант и политический опыт, чтобы обеспечить деэскалацию конфликта, избежать войны и сохранить мир», - обещал Порошенко.

Бои на Донбассе продолжаются. Решить проблему с помощью дипломатии не удалось.