Отстраненный глава ГФС Роман Насиров заявил, что ему уже была сделана операция и сейчас он нуждается в радиоактивной терапии (лечение ионизирующей радиацией, в большинстве случаев применяется при злокачественных опухолях). Об этом он сообщил в среду, 7 июня, перед судебным заседанием, передает 112 Украина.

«Я скрывал это до последнего момента, даже от своей семьи, никому другому этого не желаю, но уже достаточно информации распространено. Была сделана операция и сейчас нужна вторая часть – это радиоактивная терапия», - сказал Насиров.

Ранее он писал в Facebook, что вопрос о его здоровье стоит достаточно остро и отказ НАБУ отпустить его на лечение «останется на совести детективов».

30 мая детективы Национального антикоррупционного бюро отказали Насирову в предоставлении разрешения на выезд за пределы Украины.

1 июня СМИ сообщили, что Насиров просил детективов предоставить ему возможность выехать в США для прохождения лечения папиллярного рака щитовидной железы по протоколу «АТА».