Коллегия судей Дзержинского городского суда Донецкой области утвердила обвинительный приговор бывшему заместителю начальника управления – начальнику отдела по борьбе с торговлей людьми ГУМВД Украины в Донецкой области Алексею Дикому. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Так, во время судебных слушаний установлено, что в мае-июне 2014 года Дикий, нарушая присягу сотрудника органов МВД Украины, совместно с представителями террористической организации «ДНР» участвовал в захвате административного здания УБОП в Донецкой области в Донецке.

«Оставшись на временно подконтрольной боевиками территории, милиционер-предатель стал членом террористической организации «ДНР». Так, в 2014 году бывший милиционер был назначен на должность первого заместителя министра внутренних дел «ДНР». А уже в начале 2015 года после присвоения звания «герой ДНР», Алексей Дикий занял должность так называемого министра внутренних дел «ДНР», - говорится в сообщении.

Досудебное расследование в уголовном производстве в отношении бывшего украинского милиционера проводили следователи прокуратуры Донецкой области. Поскольку осужденный находится на временно неподконтрольной украинской власти территории, его судили заочно.

Суд, поддержав позицию государственного обвинения – прокуратуры Донецкой области, признал гражданина Дикого виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической организации) УК Украины и заочно приговорил к 12 годам лишения свободы.